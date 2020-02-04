2020-02-04T23:49:08+03:00
Экономика

Из-за китайского коронавируса подскочили цены на золото

Однако эксперты уверяют, что на мировую экономику этот скачок не окажет большого воздействия
Алена КУЛЕШОВА
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Цены на такой драгметалл, как золото, никак нельзя назвать стабильными.Цены на такой драгметалл, как золото, никак нельзя назвать стабильными.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Цены на такой драгметалл, как золото, никак нельзя назвать стабильными. За последние 12 лет эти значения менялись так сильно, что невозможно даже однозначно сказать, в каком направлении они двигались. После нескольких лет сильных скачков, примерно с осени 2019 года, золото заняло свой нынешний, более-менее устойчивый диапазон — это видно на графиках. Он колебаний находился в пределах от $1450 до $1550 за унцию.

— Но даже внутри этого коридора, есть некие регулярные 6-7-% изменения в стоимости, как вверх, так и вниз. Вполне рядовой размер рисков здесь повыше, чем сейчас стандартный процент по рублевому банковскому вкладу, а также эти риски колебаний стоимости — примерно на уровне ежегодной российской инфляции, если считать ее не по Росстату, а скажем, по реальным ценам на ежедневный ходовой набор товаров в магазинах, — цитирует Петра Пушкарева, практикующего трейдера и шеф-аналитика TeleTrade издание NEWS.ru

После вспышки нового коронавируса в Китае в 2020 году, цены на золото значительно повысились. Однако, эксперты уверены, что этот скачок не окажет большого воздействия на мировую экономику. Слегка поколебавшись в диапазоне от $1560 до $1600, золото все же снизится в более спокойный коридор от $1460-1480. И именно подобные значение драгметалл будет сохранять несколько ближайших месяцев, пока будут продолжать свой рост американский, европейский и российский рынки акций.

В дальнейшей перспективе, по словам экспертов, золото может прибавить в цене во время сильных биржевых коррекций — но как минимум до президентских выборов в США, и пока идут переговоры ВашингтонПекин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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