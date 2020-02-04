2020-02-04T23:31:19+03:00
Общество

Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак

Онкология является причиной примерно 15% всех смертей в нашей стране
Алена КУЛЕШОВА
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Гораздо труднее выявить у пациента редкий, но от того не менее опасный вид рака — злокачественные заболевания полости рта и губ.Гораздо труднее выявить у пациента редкий, но от того не менее опасный вид рака — злокачественные заболевания полости рта и губ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Всемирный день борьбы с раком отмечают в России 4 февраля. Ведь, несмотря на весь прогресс в лечении этого заболевания, именно онкология является причиной примерно 15% всех смертей в нашей стране.

Чаще всего опухоли возникают в легких, коже, молочной железе у женщин и предстательной — у мужчин. Для их выявления существует много программ, поэтому, как правило, их достаточно часто удается диагностировать на ранее стадии.

Гораздо труднее выявить у пациента редкий, но от того не менее опасный вид рака — злокачественные заболевания полости рта и губ. По словам ученых, около 80% из них диагностируются на четвертой стадии, когда вылечить болезнь уже практически нельзя.

Специалисты выделяют две основные причины появления предракового состояния: это постоянное травмирование полости рта и коррозия металла брекетов и зубных протезов. Причиной этому могут быть прорезающиеся зубы мудрости, которые травмируют десны и щеки или некачественный зубной протез.

— Возникает воздействие на слизистую оболочку с помощью микротравм. Она начинает «защищаться» усиленным размножением клеток. В процессе размножения возникают атипические клетки — способные перейти в рак, — цитирует Ирину Макееву, директору Института стоматологии Сеченовского университета издание NEWS.ru. — Кроме того, коррозия металла, из которого сделаны брекеты, тоже может повлиять на развитие онкологических процессов. Ее провоцирует одновременное присутствие нескольких металлов во влажной среде.

По словам Ирины Макеевой, лучше профилактикой в данном деле станет регулярный поход к стоматологу на диагностический осмотр. Кроме того, сломанные зубы нужно обязательно сразу же восстанавливать, а если вы решаетесь на зубные протезы или коронки — необходимо проследить, чтобы они были хорошего качества и не доставляли вам дискомфорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ученые: зубы мудрости и брекеты провоцируют рак
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