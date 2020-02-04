В Новосибирск пришла оттепель и снегопады: рассказываем, какие улицы почистят в городе

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:08:53+03:00

В ночь с 4 на 5 февраля снег вывезут более, чем с 10 улиц

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Синоптики обещают повышение температуры на конец первой недели февраля в Новосибирске. В дневные часы она может подняться до +1 градуса, возможен также небольшой снег и порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах городах можно будет ожидать гололедицу.

В связи с этим, 4 февраля, единая дежурно-диспетчерская служба мэрии Новосибирска передала управляющим компаниям «ЖКХ» сигнал «Оттепель».

— Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по очистке их от снега и сосулек, сообщили в пресс-службе мэрии. — Кроме того, в местах возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций необходимо расставить предупредительные знаки и ограждения. Жителям многоквартирных домов также необходимо позаботиться о соблюдении мер безопасности и убрать лед со своих балконов и карнизов. При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, необходимо обращаться по телефону 051.

Кроме того, в управлении автомобильных дорог мэрии города Новосибирска сообщили, какие улицы будут очищены от снега в ночную смену 4 февраля. Среди них оказались красный проспект, улица Ленина и парковки на Восходе.

— В ночь с 4 на 5 февраля снег будут вывозить с улиц: Героев Революции (от ул. Марии Ульяновой до ул. Баумана); Красный проспект (от ул. Орджоникидзе до ул. Писарева, от ул. Северной до ул. Дмитрия Донского); Сибревкома (от Красного проспекта до ул. Серебренниковской); Достоевского (от ул. Мичурина до ул. Советской); Советской (от Красного проспекта до ул. Октябрьской); Ленина (от ул. Советской до Вокзальной магистрали); Мочищенского шоссе (от ул. Ул. Жуковского до ул. Аэропорт); Учительской; Бердышева; проспекта Дзержинского; Октябрьской магистрали; проезда Энергетиков и в районе парковок на улице Восход, — сообщили в управлении.

Автомобилистов просят на период очистки улиц не оставлять свои машины вдоль дорог и освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории. По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU