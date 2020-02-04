2020-02-04T18:17:31+03:00
Общество

Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили

о закону, он не имел права занимать свою должность, не имея высшего образования
Алена КУЛЕШОВА
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По закону, он не имел права занимать эту должность, не имея высшего образования.По закону, он не имел права занимать эту должность, не имея высшего образования.Фото: Ольга ГНАТКОВА
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Заместителя главы администрации Искитимского района по вопросам ЖКХ и энергетики Сергея Каликина уволили из-за отсутствия диплома. По закону, он не имел права занимать эту должность, не имея высшего образования.

— Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам ЖКХ и энергетики не соответствовал квалификационным требованиям к уровню профессионального образования. У чиновника не было высшего образования, а это противоречит Закону Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В итоге, межрайонная прокуратура решила уволить чиновника. Стоит отметить, что свою должность он занимал с октября 2019 года и был назначен на нее распоряжением главы Искитимского района.

Напомним, КП-Новосибирск писали в Коченевском районном суде вынесли приговор двум чиновникам и бизнесмену. Троицу обвиняли в коррупции и аферах с муниципальной землей. Маслов искал участок для постройки магазина и летнего кафе. Чиновники предложили кусок муниципальной земли, которая не подлежала продаже.

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Во время расследования дела вскрылась еще одна афера: один из чиновников приобрел землю за 11 тысяч рублей, хотя стоила она 13 миллионов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Учиться надо: искитимского чиновника без диплома уволили
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