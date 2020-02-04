2020-02-04T17:30:10+03:00
Происшествия

Делал закладки на станции: под Новосибирском задержали наркоторговца

У мужчины нашли 36 свертков с запрещенными веществами
Алена КУЛЕШОВА
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Фото: кадр из видеоВ отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Фото: кадр из видео
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В Новосибирске задержали подозреваемого в торговле наркотиками. У мужчины нашли 36 свертков с запрещенными веществами.

— Транспортным полицейским удалось задержать 31-летнего сибиряка на железнодорожной станции «Левая Обь», где он собирался сделать закладки, — сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО. — У мужчины изъяли 36 свертков с запрещенными веществами: экспертиза показала, что в них был гашиш, амфетамин и N-метилэфедрон. Уже во время обыска дому у подозреваемого правоохранители нашли еще одну партию синтетических наркотиков. Общая масса изъятого превысила 20 граммов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). За это преступление ему может грозить лишение свободы на 20 лет.

Под Новосибирском задержали наркоторговца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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