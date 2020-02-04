Делал закладки на станции: под Новосибирском задержали наркоторговца
В Новосибирске задержали подозреваемого в торговле наркотиками. У мужчины нашли 36 свертков с запрещенными веществами.
— Транспортным полицейским удалось задержать 31-летнего сибиряка на железнодорожной станции «Левая Обь», где он собирался сделать закладки, — сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО. — У мужчины изъяли 36 свертков с запрещенными веществами: экспертиза показала, что в них был гашиш, амфетамин и N-метилэфедрон. Уже во время обыска дому у подозреваемого правоохранители нашли еще одну партию синтетических наркотиков. Общая масса изъятого превысила 20 граммов.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). За это преступление ему может грозить лишение свободы на 20 лет.
Под Новосибирском задержали наркоторговца.
ИСТОЧНИК KP.RU