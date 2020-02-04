2020-02-04T16:54:34+03:00
Общество

На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей

Это уже не первый инцидент сибирских предпринимателей со студией мультипликации
Алена КУЛЕШОВА
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Претензию рассмотрел 31 января Арбитражный суд Новосибирской области. Фото: https://www.kinopoisk.ruПретензию рассмотрел 31 января Арбитражный суд Новосибирской области. Фото: https://www.kinopoisk.ru
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Студия анимационного кино «Мельница» предъявила сибирячке иск в 40 тысяч рублей из-за «Лунтика». Причиной этому послужила продажа «пиратских» игрушек по мотивами мультика студии. Эту претензию рассмотрел 31 января Арбитражный суд Новосибирской области.

Суд решил взыскать с сибирской предпринимательницы компенсацию за нарушение авторских прав на изображения персонажей «Лунтик», «Божья Коровка Мила», «Кузя» и «Пчеленок» в пользу «Студии анимационного кино «Мельница». Сумма иска составила 40 тысяч рублей.

— Решение арбитражного суда по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда — со дня принятия решения в полном объеме, — сообщается на сайте суда.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент сибирских предпринимателей со студией мультипликации. Ранее «Мельница» уже подавала иски из-за незаконного копирования персонажей мультфильма «Барбоскины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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