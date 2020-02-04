Новосибирец украл детский конструктор по цене драгоценностей

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:36:58+03:00

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17 января из магазина в торговом центре по улице Фрунзе похитили детский конструктор. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей.

— Это был конструктор марки «Лего» эксклюзивной серии, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Воришку искали в течение двух недель. Вопреки ожиданиям это оказался не фанат конструкторов, а начинающий делец — задержан ранее не судимый 16-летний подросток. Украденный конструктор молодой человек продал, а деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU