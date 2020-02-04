Новосибирец украл детский конструктор по цене драгоценностей
«Лего» эксклюзивной серии пропал с полки магазина
Юный новосибирец украл конструктор с полки магазина.
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17 января из магазина в торговом центре по улице Фрунзе похитили детский конструктор. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей.
— Это был конструктор марки «Лего» эксклюзивной серии, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Воришку искали в течение двух недель. Вопреки ожиданиям это оказался не фанат конструкторов, а начинающий делец — задержан ранее не судимый 16-летний подросток. Украденный конструктор молодой человек продал, а деньги потратил на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU