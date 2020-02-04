В аквапарке убрали перила, из-за которых утонул подросток

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:55:01+03:00

В Новосибирском аквапарке демонтировали металлические перила, за которые в бассейне зацепился утонувший подросток

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В Новосибирском аквапарке демонтировали металлические перила, за которые в бассейне зацепился утонувший подросток. Конструкцию забрали на следственную экспертизу.

— Данная конструкция действительно была не так давно демонтирована по запросу следственных органов. Насколько нам известно, ее доставят на экспертизу, — сообщили КП-Новосибирск в аквапарке.

Сам аквапарк в настоящее время продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, ЧП произошло 8 января. В аквапарке 16-летний подросток нырнул в большое джакузи, где зацепился за металлическую конструкцию и не смог выплыть. Молодого человека достали уже без сознания. Многие посетители подумали, что он умер. Прибывшие на место ЧП медики констатировали клиническую смерть подростка, но врачи смогли завести сердце парня. Но спустя неделю он умер в реанимации. Известно, что он семьей приехал в Новосибирск из Кемерово. В СК по Новосибирской области завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU