В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал мальчик

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:53:48+03:00

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Около двух часов дня в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В ДТП пострадал ребенок: его отвезли в больницу.

— В Кировском районе 44-летний водитель автомобиля «Тойота Аурис» ехал по улице Беловежская со стороны улицы Чукотская, поворачивая направо на площади Сибиряков-Гвардейцев. Около дома №51 на улице Сибиряков-Гвардейцев он столкнулся с «Хендай Солярис», за рулем которого сидел 33-летний водитель, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик: у него оказалась повреждена шея. Ребенка доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошла еще одна авария с участием ребенка. Автомобилист сбил 9-летнего мальчика — его с различными травмами доставили в больницу. В ГИБДД отметили, что ДТП, вероятней всего, произошло вне зоны пешеходного перехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU