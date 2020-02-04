2020-02-04T14:01:13+03:00
Общество

Новосибирские пенсионеры выстроились в очередь к тест-мобилю, в котором проверяют на ВИЧ

Однако большинство новосибирцев хотят провериться совсем на другие заболевания
Алена МАРТЫНОВА
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К тест-мобилю выстроилась огромная очередь.К тест-мобилю выстроилась огромная очередь.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 4 февраля, к тест-мобилю, который работал возле «Ройял-Парка», выстроилась небывалая очередь: корреспондент КП-Новосибирск насчитал не менее трехсот человек. Тест-мобиль начал работать с 15.00 , но люди пришли еще задолго до того, как он подъехал.

— Сегодня Международный день борьбы с онкозаболеваниями. И в связи с этим возле двух торговых центров «Ройял-Парка» и «Сан-Сити» работает тест-мобиль, где можно не только сдать кровь на ВИЧ, но и проверить свои родинки на различные патологии. Да, людей много. В среднем, три человека в 5-10 минут проходят, — рассказал КП-Новосибирск Денис Клебанский, координатор по онкопрофилактике в Новосибирской области.

Люди пришли к торговому центру еще до начала работы тест-мобиля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Люди пришли к торговому центру еще до начала работы тест-мобиля.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Большинство людей, стоящих в очереди, — пожилые люди. Пенсионерка Анна Петровна К. сказала, что узнала о тест-мобиле по телевизору. Она решила проверить родинки и готова ждать несколько часов, пока пройдут сто человек перед ней.

— Могли бы в этот день сделать побольше таких тест-мобилей, — кивнул на толпу Николай М. — Видите, как много людей. А у нас всего два варианта: узнаешь свой диагноз — плохо, не узнаешь — тоже плохо. Я думаю, здесь качественно. И, опять же, бесплатно. А так, погода теплая, общение какое-никакое. Слишком много здесь людей, которые хотят знать свое будущее.

Тест-мобиль будет работать сегодня до 20:00.

К тест-мобилю выстроилась большая очередь, чтобы проверить родинки на рак.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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