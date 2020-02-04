«Там были газовые баллоны и печь»: в частном доме под Новосибирском обрушилась стена и крыша
Пожарные и спасатели МЧС ликвидируют последствия частичного обрушения стены и крыши в частном доме в городе Обь под Новосибирском. По словам сотрудников спецслужб, в результате случившегося никто не пострадал.
— Было установлено, что из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. Жильцы сообщили, что в помещении находится газовый баллон и топится печь. Спасатели проверили дом — людей там больше не было. Баллон был благополучно эвакуирован, а печь затушена, — сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области. — У дома частично обрушилась наружная стена и полностью просела кровля здания. Вероятнее всего, это произошло из-за скопившегося на крыше дома снега).
В МЧС отметили, что официально дом не эксплуатировался. Фото: ГУ МЧС по НСО
В МЧС также отметили, что официально дом не эксплуатировался. Его жильцы въехали туда самовольно — их личность сейчас устанавливают полицейские.
В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС по Новосибирской области, личный состав пожарно-спасательной части № 46, Аварийно-спасательная служба НСО, представители администрации города Обь, а также сотрудники полиции. Дом осматривают, чтобы исключить возможность его дальнейшего обрушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU