2020-02-04T13:34:23+03:00
Общество

Поиски таксиста, пропавшего в Новосибирске, завершены

Рассказываем, что случилось
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пропавшего таксиста нашли спустя две недели.Пропавшего таксиста нашли спустя две недели.
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В Новосибирске волонтеры и полицейские больше двух недель искали 30-летнего Дмитрий Добрынина. Вечером 17 января он уехал на работу и больше его не видели. КП-Новосибирск узнали, что мужчина был таксистом, и в тот вечер он уехал на «Тойоте Приус» на работу. Во вторник, 4 февраля, волонтеры сообщили, что мужчина найден, он жив.

Но как стало известно КП-Новосибирск, дома мужчина до сих пор не появлялся.

— Мужчина по -прежнему находится в розыске. Но он выходит на связь, он в порядке, никаких преступлений в его отношении не совершались, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Почему мужчина продолжает скрываться, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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