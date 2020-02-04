Новосибирец сбил 9-летнего мальчика: ребенок в больнице

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 4 февраля в Заельцовском районе Новосибирска в аварии пострадал ребенок. Мальчика с различными травмами отвезли в больницу.

— Около часа дня 27-летний водитель автомобиля Opel Frontera ехал по улице Ереванской со стороны улицы Ботаническая в сторону улицы Жуковского. Возле дома №15 на улице Зыряновская, предположительно, не на пешеходном переходе, он сбил девятилетнего мальчика.

Ребенка с ушибом грудной клетки и травмами левой ноги отвезли в больницу. На месте работали сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, 16 декабря в Новосибирске пассажирский автобус сбил девочку на пешеходном переходе. Пострадавшего ребенка увезли в больницу для уточнения диагноза. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть особо осторожными на дорогах зимой. Следует внимательно относиться к участкам, где есть гололед, и проявлять особую осторожность в условиях плохой видимости. Так же не стоит забывать увеличивать дистанцию между авто, и помнить о том, что зимой машина ведет себя иначе.

Автобус сбил девочку на пешеходном переходе

Ребенок был доставлен в больницу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU