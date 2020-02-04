2020-02-04T12:47:21+03:00
Происшествия

Эвакуировали 10 человек: в доме под Новосибирском рухнула стена и крыша

На месте работают сотрудники МЧС
Алена КУЛЕШОВА
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На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Фото: ГУ МЧСНа месте работают пожарно-спасательные подразделения. Фото: ГУ МЧС
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В городе Обь в Новосибирской области рухнула наружная стена и крыша частного дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

— По предварительной информации, еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. В настоящее время информация об их состоянии уточняется. Очевидцы также утверждают, что больше в доме, на момент случившегося, никого не находилось.

Как сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в МЧС, частный дом, вероятно, не эксплуатировался. КП-Новосибирск следит за развитием событий, все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, второго февраля произошло ЧП в Академгордке. Там, в разгар студенческой вечеринки, на людей рухнула крыша. Под завалами погибла одна девушка, еще несколько человек получили различные травмы. Организатор тусовки получил два месяца домашнего ареста.

В доме под Новосибирском рухнула стена и крыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Эвакуировали 10 человек: в доме под Новосибирском рухнула стена и крыша
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