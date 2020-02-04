В минздраве рассказали о результатах анализов сибирячки, госпитализированной из-за коронавируса
В минздраве рассказали о результатах анализов еще одной сибирячки, госпитализированной с подозрением на коронавирус. Девушка попала в больницу, после того, как вернулась из Китая (остров Хайнань) и почувствовала себя плохо.
— Анализ на коронавирус у нее отрицательный. В настоящее время известно, что у двух пациентов новосибирских больниц, госпитализированных с подозрением на диагноз коронавирус, анализы показали отрицательный результат, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве Новосибирской области. — Пока неизвестными остаются анализы еще одной сибирячки, находящейся в больнице с таким же подозрением. Эта девушка почувствовала недомогание, после того, как вернулась домой из Вьетнама, где контактировала с китайцами.
Напомним, из-за вспышки коронавируса сибиряки досрочно возвращаются из отпуска в Китае. Многие взволнованы новостями оттуда, также новосибирцы заметили, что из городских аптек исчезли медицинские маски.
СПРАВКА «КП»
Почему анализы везут в «Вектор»
«Вектор» - крупнейший научный вирусологический и биотехнологический центр России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области, в нескольких километрах от Новосибирска. Здесь хранятся вирусы самых опасных заболеваний, в том числе сибирской язвы, Эболы, вирус Марбурга. Задача центра - исследовать возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний и обеспечивать постоянную готовность к диагностике новых вирусных инфекций. Предприятие имеет самый высокий класс защиты, таким же уровнем обладает только Вирусологический центр Минобороны. Именно в «Векторе» разработали тест-системы для диагностики нового китайского коронавируса. А несколько лет назад ученые этого научного центра занимались разработкой вакцины от Эболы.
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ИСТОЧНИК KP.RU