«Отстой, плачу навзрыд»: блогерша, у которой украли айфон, собирает деньги на новый мобильник

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:27:34+03:00

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С новосибирской блогершей Анастасией Амельченко, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге, произошла неприятность: у неё украли дорогостоящий IPhone 11. Цена мобильника — 60 тысяч рублей, утверждает сибирячка.

Обнаружить кражу ей помогли наушники AirPods. Неожиданно прервалась музыка. Девушка рассказывает, что сразу полезла в карман за телефоном, а его нет.

— Впервые в жизни у меня украли телефон. Любимый IPhone 11. На полминуты положила в карман, пока переходила дорогу у метро и всё, — рассказала КП-Новосибирск расстроенная Анастасия. — Кому может понадобиться телефон без доступа? Ведь его только на запчасти продавать. Я думала, что в современном мире телефоны не крадут, что они никому не нужны, сложно продать. Без телефона я прям как без рук. Без него я даже не знала, как доехать до подруги. Он же мой помощник. Он открывает огромные возможности. Обидно.

Девушка написала заявление в полицию, хоть и признает, что не видит в этом смысла. Но украденный телефон не единственная беда блогерши.

— Негде жить. Нет работы. Куча долгов. И на тебе! Вытаскивают железяку, которая помогала мне качественно выживать в этих реалиях. Элементарно посмотреть карты, связаться с родными или подработать. Отстой, — негодует девушка на своей страничке. — Спасибо соседу за то, что дал свой телефон написать этот пост.

Подписчикам блогерши так жалко стало девушку, что они предложили скинуться ей на новый мобильник.

— Давай, мы все дружно скинемся на телефон? Нас много, а тебе будет счастье.

Девушка приняла помощь. Деньги ей переводят через сервис для сбора средств Donate: кто сколько может и кому сколько не жалко. Сумму, которую удалось собрать, Анастасия не разглашает.

ИСТОЧНИК KP.RU