Сибиряк попытался пронести на режимный комбинат бутылку пива

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:59:28+03:00

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Охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли попытку провоза бутылки с алкоголем, спрятанной в машине.

Правила безопасности, установленные на горно-обогатительном комбинате в Бодайбинском районе Иркутской области, строго запрещают провоз на территорию предприятия любых спиртосодержащих жидкостей и даже емкостей из-под них.

За соблюдением этого и других правил следят охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Вчера ими была пресечена попытка провоза полуторалитровой бутылки с пивом. Несмотря на то, что рабочий надежно спрятал полторашку под обшивку автомобиля, и заметить с первого взгляда её было не так-то просто, гвардейцы все равно обнаружили запрещенный предмет и изъяли его.

Кстати, это не первый случай на комбинате. Не так давно директор по безопасности решил устроить гвардейцам проверку и спрятал под капотом автомобиля бутылку из-под водки, наполненную водой и две пустые банки из-под пива. С этим арсеналом машина направлялась через КПП на территорию объекта. При досмотре гвардеец обнаружил и изъял нелегальные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU