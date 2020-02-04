Подозрительный пакет, найденный в больнице №12, увезли в Роспотребнадзор

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:32:04+03:00

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Терапевтический корпус больницы №12 открыли. Напомним, во вторник, 4 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска там был найден подозрительный пакет. Об этом сообщил подписчик паблика «АСТ-54». По его словам, внутри пакета — споры сибирской язвы.

Чуть позже в полиции и Минздраве официально подтвердили, что пакет был найден, но что внутри, не комментировали.

Очевидцы, которые находились внутри больницы, сообщили, что подозрительный пакет забрали в Роспотребнадзор, а корпус открыли.

— Только начали выпускать и запускать. Приезжали к маме в больницу, и остались там на 2 часа. Вот выпустили. Сейчас шли мимо пожарных, он говорит сотрудники МЧС забрали пакет в Роспотребнадзор, — сообщает Василиса П.

Терапевтический корпус больницы №12 в Новосибирске работает в штатном режиме.Фото: Никита МАНЬКО

Корреспондент КП-Новосибирск, который находится на месте событий, рассказал, что медперсонал и посетители больницы назвали все происходящее провокацией.

— Больница работает в штатном режиме, ситуация была отработана по алгоритму, все комментарии в Минздраве, — рассказали КП-Новосибирск работники медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU