2020-02-04T10:04:09+03:00
Происшествия

«Пакет есть, что внутри — непонятно»: силовики прокомментировали слух о подброшенной сибирской язве в больницу

В больнице №12 обнаружен подозрительный пакет
Ульяна ДЖАНКОВА
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Источник в правоохранительных органах подтвердил КП-Новосибирск, что в больнице найден подозрительный пакет.Источник в правоохранительных органах подтвердил КП-Новосибирск, что в больнице найден подозрительный пакет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах подтвердил, что в больнице №12 по улице Трикотажной в Дзержинском районе найден подозрительный пакет.

— Пакет есть, что внутри — непонятно, — рассказал КП-Новосибирск источник.

В полиции и региональном Минздраве официально подтвердили, что в больнице №12 найден подозрительный пакет. Информация по сибирской язве не подтверждена.

Напомним, Во вторник, 4 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в здании городской клинической больницы №12 по улице Трикотажной найден подозрительный пакет. Об этом сообщает подписчик паблика «АСТ-54». По его словам, внутри пакета — споры сибирской язвы.

Очевидцы, которые живут рядом, сообщают, что к больнице съехались спецслужбы: полиция и пожарные.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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