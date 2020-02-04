«Пакет есть, что внутри — непонятно»: силовики прокомментировали слух о подброшенной сибирской язве в больницу
КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах подтвердил, что в больнице №12 по улице Трикотажной в Дзержинском районе найден подозрительный пакет.
— Пакет есть, что внутри — непонятно, — рассказал КП-Новосибирск источник.
В полиции и региональном Минздраве официально подтвердили, что в больнице №12 найден подозрительный пакет. Информация по сибирской язве не подтверждена.
Напомним, Во вторник, 4 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в здании городской клинической больницы №12 по улице Трикотажной найден подозрительный пакет. Об этом сообщает подписчик паблика «АСТ-54». По его словам, внутри пакета — споры сибирской язвы.
Очевидцы, которые живут рядом, сообщают, что к больнице съехались спецслужбы: полиция и пожарные.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU