«Там люди в спецодежде»: очевидцы сообщают о том, что к больнице №12 съехались полицейские и пожарные
Во вторник, 4 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в здании городской клинической больницы №12 по улице Трикотажной найден подозрительный пакет. Об этом сообщает подписчик паблика «АСТ-54». По его словам, внутри пакета — споры сибирской язвы.
В пресс-службе полиции заявили, что проводят проверку информации, до ее окончания ничего комментировать не будут. Но очевидцы, которые живут рядом, сообщают, что к больнице съехались спецслужбы.
— У меня окна на эту больницу выходят, могу подтвердить, что возня возле больницы есть, полиция, скорые стоят, и вроде как пожарные, вернее люди в такой же спецодежде, саму пожарную машину не вижу, — пишет Ольга Г.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU