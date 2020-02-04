2020-02-04T09:41:26+03:00
Происшествия

«Там люди в спецодежде»: очевидцы сообщают о том, что к больнице №12 съехались полицейские и пожарные

В медучреждении обнаружен подозрительный пакет
Ульяна ДЖАНКОВА
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К больнице №12 съехались спецслужбы.К больнице №12 съехались спецслужбы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 4 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в здании городской клинической больницы №12 по улице Трикотажной найден подозрительный пакет. Об этом сообщает подписчик паблика «АСТ-54». По его словам, внутри пакета — споры сибирской язвы.

В пресс-службе полиции заявили, что проводят проверку информации, до ее окончания ничего комментировать не будут. Но очевидцы, которые живут рядом, сообщают, что к больнице съехались спецслужбы.

— У меня окна на эту больницу выходят, могу подтвердить, что возня возле больницы есть, полиция, скорые стоят, и вроде как пожарные, вернее люди в такой же спецодежде, саму пожарную машину не вижу, — пишет Ольга Г.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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