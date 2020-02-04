2020-02-04T12:11:18+03:00
Дом. Семья

Ну-ка отними! Школьница не поделила с медведем корзинку во время фотосессии

Зато фотографу удалось сделать яркий снимок их спора
Анна ПАШАГИНА
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Девочка и медведь поспорили из-за корзинки.Девочка и медведь поспорили из-за корзинки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Бурый медведь Арчи из цирка-шапито стал настоящей знаменитостью в соцсетях: многие новосибирцы мечтают сделать снимок с косолапым. Попали на фотосессию с Арчи сибирячка Елена Черепанова и ее дочка.

— У нас было две задумки — сначала лесные нимфы, а уже потом дочка была в образе Машеньки из одноименного мультика, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск модель Елена Черепанова. — Мы хотели с дочкой быть ближе к природе.

Мама с дочкой смело позировали на улице, мороза они не испугались. Во время съемок Арчи вел себя как джентльмен.

— Он обнимал нас, но, так, нежно не применяя силы какой-то. Лапы у него увесистые, конечно. Когти тоже длинные, только он ими и не пользуется даже, — говорит Елена.

А ради яркого кадра дочка Елены и медведь немного поспорили, кому достанется корзинка. Арчи и тут вел себя очень спокойно и никаких беспокойств не доставил.

Как в сказке: девочка поспорила с медведем из-за корзинки на фотосессии.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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