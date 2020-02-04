Никого внутрь не пускают: в новосибирской больнице найден подозрительный пакет
Терапевтический корпус закрыт
В новосибирской больнице найден подозрительный пакет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Во вторник, 4 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в здании городской клинической больницы №12 по улице Трикотажной найден подозрительный пакет. Об этом сообщает подписчик паблика «АСТ-54».
— По словам нашего подписчика, внутри найдены споры сибирской язвы. Больных доставленных по скорой помощи внутрь не пускают. Терапевтический корпус сейчас полностью закрыт, — говорится в группе.
В Минздраве не в курсе ситуации. В полиции информацию проверяют. КП-Новосибирск следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU