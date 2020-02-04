Никого внутрь не пускают: в новосибирской больнице найден подозрительный пакет

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:51:42+03:00

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Во вторник, 4 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в здании городской клинической больницы №12 по улице Трикотажной найден подозрительный пакет. Об этом сообщает подписчик паблика «АСТ-54».

— По словам нашего подписчика, внутри найдены споры сибирской язвы. Больных доставленных по скорой помощи внутрь не пускают. Терапевтический корпус сейчас полностью закрыт, — говорится в группе.

В Минздраве не в курсе ситуации. В полиции информацию проверяют. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU