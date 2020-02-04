Внутри был ребенок: в Казахстане ночью замерз нелегальный автобус из Новосибирска

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:29:43+03:00

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В Казахстане на 203 км автодороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар» сломался автобус с пассажирами из Новосибирска. ЧП произошло в понедельник ночью, 3 февраля. Об этом сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Павлодарской области.

— Причина — поломка подшипника ходовой части. Автобус следовал по маршруту «Новосибирск-Шымкент». Температура воздуха составляла -18°С, в салоне автобуса находились 43 пассажира, граждане Республики Узбекистан, в том числе 37 пассажиров на вахтовке АО «КазАвтоЖол». Они были эвакуированы в пункт обогрева п.Шидерты придорожное кафе «Сарухан», в медицинской помощи не нуждаются, остальные 6 человек, из них 1 ребенок убыли на попутном транспорте. Автобус с водителями оставлен на месте до устранения поломки, — рассказали в ведомстве.

Большая часть пассажиров - вахтовики из Узбекистана, их разместили в ближайшем кафе. Фото: группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Павлодарской области

Как пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирского Автовокзала, автобус, сломавшийся в Казахстане, нелегальный.

— Это нелегальные перевозчики, у которых автобусы без техосмотра и системы ГЛОНАСС. Все наши автобусы оборудованы системой навигации, и в случае любых непредвиденных ситуаций на дороге информация сразу передается диспетчеру и принимаются оперативные меры. Не говоря уже о технической исправности всех систем. Этот случай как раз яркий пример, почему не стоит пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Это риски для здоровья и безопасности пассажиров, тем более в зимний период и на такие длительные расстояния, — рассказали КП-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU