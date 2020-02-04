Ее хотели усыпить: волонтеры спасли одноглазого котенка от смерти
Новосибирские волонтеры рассказали драматическую историю кошечки Эли. У нее один глаз, но прекрасный характер и увечье не мешает ей радоваться жизни. Несколько месяцев назад пожилая женщина начала ухаживать за маленьким котенком, которого заметила в подъезде. Пенсионерка приносила ему еду и приглядывала за ним. У животного был недоразвит один глаз, и начинался лишай.
— Позже женщина решила, что котенка проще усыпить, и отнесла его в клинику со словами: «Кому нужен этот котенок», — рассказывает о странном поступке волонтер Елена.
В ветлечебнице животное усыплять не стали, вместо этого его выхаживали три месяца за счет клиники. Позже животное было передано волонтерам. Сейчас кошке около 9 месяцев. По размеру она очень маленькая — такой уж родилась. Волонтер считает, что главная отличительная черта кошки-пиратки — в нее все влюбляются с первого взгляда. Сейчас спасенное животное прекрасно себя чувствует и ищет заботливых хозяев.
Эли игривая, ласковая кошечка. Фото: https://vk.com/freedomanimals
Если кто-то захочет стать хозяином одноглазой Эли, можно обратиться по номеру: 8-913-931-87-95.
ИСТОЧНИК KP.RU