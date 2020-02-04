Не ездите туда, там 8-бальная пробка: массовое ДТП парализовало движение в Кировском районе
В Кировском районе Новосибирска по улице Ватутина случилась массовая авария. Там столкнулись пять автомобилей. Об этом КП-Новосибирск сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
— Сейчас на месте аварии работает экипаж Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства ДТП, — прокомментировал КП-Новосибирск Владислав Савченков. — На данный момент один человек обратился за медицинской помощью.
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» уточнили, поврежденные авто перекрыли все движение на участке. Затруднено движение по улице Ватутина в сторону улицы Немировича-Данченко. На момент публикации материала по данным 2ГИС пробки на месте аварии составляют 8 баллов.
ДТП на Ватутина.
ИСТОЧНИК KP.RU