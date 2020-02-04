Грозит пожизненное: сибирячку будут судить за жестокое убийство двух обидчиков

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:23:51+03:00

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В Новосибирской области завершилось расследование убийства. Обвиняемая — 47-летняя жительница города Тогучина. Сибирячка убила двоих мужчин, с которыми сначала приятно проводила время.

— По версии следствия 4 октября 2019 года обвиняемая с двумя мужчинами находилась в частном доме в Тогучине, где в ходе распития спиртных напитков между ней и знакомыми произошел конфликт, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Решив убить обидчиков, женщина нанесла одному потерпевшему не менее 20 ударов топором в голову, затем подошла к сидящему к ней спиной мужчине и нанесла ему не менее 20 ударов по голове.

Оба человека скончались до приезда врачей. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд. За жестокое убийство женщине грозит суровое наказание: вплоть до пожизненного.

ИСТОЧНИК KP.RU