2020-02-04T07:23:51+03:00
Общество

Грозит пожизненное: сибирячку будут судить за жестокое убийство двух обидчиков

Мужчин она зарубила топором
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщина жестоко убила двух своих обидчиков.Женщина жестоко убила двух своих обидчиков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Новосибирской области завершилось расследование убийства. Обвиняемая — 47-летняя жительница города Тогучина. Сибирячка убила двоих мужчин, с которыми сначала приятно проводила время.

— По версии следствия 4 октября 2019 года обвиняемая с двумя мужчинами находилась в частном доме в Тогучине, где в ходе распития спиртных напитков между ней и знакомыми произошел конфликт, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Решив убить обидчиков, женщина нанесла одному потерпевшему не менее 20 ударов топором в голову, затем подошла к сидящему к ней спиной мужчине и нанесла ему не менее 20 ударов по голове.

Оба человека скончались до приезда врачей. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд. За жестокое убийство женщине грозит суровое наказание: вплоть до пожизненного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никого внутрь не пускают: в новосибирской больнице найден подозрительный пакет
Внутри был ребенок: в Казахстане ночью замерз нелегальный автобус из Новосибирска
Ее хотели усыпить: волонтеры спасли одноглазого котенка от смерти
Не ездите туда, там 8-бальная пробка: массовое ДТП парализовало движение в Кировском районе
«Стесняшки пошли»: реакция бездомного кота на ласку растрогала соцсети
Грозит пожизненное: сибирячку будут судить за жестокое убийство двух обидчиков
«Написали ему по WhatsApp»: хоккеист испугался, что его не выпустят из страны, и оплатил долг по алиментам
В Новосибирске двое малышей остались одни ночью в запертой квартире
«Ляжет на живот, вылижет лицо»: необычная кошка с вредной привычкой ищет дом
«Когда в наушниках — любимая песня»: соцсети позабавила девушка, танцующая на тротуаре среди сугробов
«Несутся, как броненосцы»: ХК «Сибирь» одержала третью победу подряд
«Вот это удар»: пьяный прохожий кулаком разбил лобовое стекло у иномарки
В 2019 году новосибирские водители заплатили 1,3 миллиарда рублей за нарушения на дорогах
«Мы обнимались, а кто-то слил фото»: блогерша подогрела слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым
Китайский коронавирус 2020: новосибирцы жалуются, что в аптеках исчезли маски
У дома рухнула крыша: в пожаре под Новосибирском погибли трое мужчин
«Матерился и кидался с кулаками»: полицейские скрутили дебошира в электричке
Коченевских чиновников, пойманных на миллионной взятке, отправили в колонию строгого режима
Второго организатора трагичной вечеринки в Академгородке задержали в суде
Зоопарк устроил распродажу редких белок по 300 рублей: рассказываем почему
Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула на студентов, два месяца будет под домашним арестом
«Простите меня»: организатор вечеринки, где на людей рухнула крыша, расплакался в суде
У организатора подпольной вечеринки, на которой погибла студентка, нашли наркотики
Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд
«Пыталась спрятаться в туалете» - без вести пропавшую воспитанницу томского детдома нашли в Новосибирске