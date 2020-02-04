2020-02-04T06:53:03+03:00
Общество

«Написали ему по WhatsApp»: хоккеист испугался, что его не выпустят из страны, и оплатил долг по алиментам

Спортсмен за два дня вернул то, что не платил полгода
Ульяна ДЖАНКОВА
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Хоккеист оплатил долг сыну после того, как ему пригрозили закрыть выезд заграницу.Хоккеист оплатил долг сыну после того, как ему пригрозили закрыть выезд заграницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Долг по алиментам, чуть не «поставил крест» на карьере новосибирского хоккеиста. Об этом сообщили пресс-службе «Службы судебных приставов» по Новосибирской области. Мужчина полгода не платил сыну алименты. За это время он задолжал 75 тысяч рублей.

Приставы направились в гости к хоккеисту, но его не оказалось дома. Спортивный график новосибирца плотный, он редко бывает дома, рассказали соседи. В том числе мужчина много времени проводит за рубежом. В общем, дома его застать невозможно. Соседи дали номер телефона хоккеиста.

— На телефонные звонки должник не отвечал, тогда судебный пристав попытался выйти на контакт с неплательщиком по WhatsApp — должник откликнулся. В результате, мужчина осознал, что из-за неисполненных финансовых обязательств перед сыном у него возникнут сложности, в том числе, и в игровой карьере, так как по причине вынесенного судебным приставом ограничения на выезд за пределы РФ он не сможет выехать на зарубежную игру, — рассказали в ведомстве.

В итоге хоккеист за два дня погасил свой долг и предоставил подтверждающие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Написали ему по WhatsApp»: хоккеист испугался, что его не выпустят из страны, и оплатил долг по алиментам
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