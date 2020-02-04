В Новосибирске двое малышей остались одни ночью в запертой квартире

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:04:47+03:00

В доме был еще один ребенок, ему не больше трех лет

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В Октябрьском районе Новосибирска случилось ЧП. В доме по улицы Татьяны Снежиной поздно вечером в понедельник, 3 февраля, в запертой квартире остались двое маленьких детей. Один из них младенец, второму — не больше трех лет.

— Заблокирована дверь. В квартире двое малолетних детей. Доступ родственников в квартиру обеспечен. Ребятишки 2019 г.р. и 2016 г.р. переданы матери. В медицинской помощи не нуждаются, — сообщили в МАСС.

Спасатели открыли дверь в течение получаса.

По какой причине дверь закрылась, не уточняется.

Напомним, в Новосибирске маму, которая ушла в магазин за покупками и оставила трехлетнего малыша в ванной, признали виновной в его гибели. Свою вину она признала, ей назначили полтора года исправительных работ. Жителей Новосибирск потрясла эта история, они бурно ее обсуждали.

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ИСТОЧНИК KP.RU