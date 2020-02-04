2020-02-04T06:12:05+03:00
Общество

«Ляжет на живот, вылижет лицо»: необычная кошка с вредной привычкой ищет дом

Но есть одно условие — в семье не должно быть малышей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кошка Лолита ищет себе дом.Кошка Лолита ищет себе дом.
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В Новосибирске волонтеры ищут кошке Лолите дом. Ей — девять месяцев. Животное ласковое и позитивное: дружит даже с теми, кто не настроен на общение.

— Кричит по утрам почти по — русски: «Поторопись мать, накладывай поскорее влажник, видишь у Лолочки голодный обморок сейчас случится!» Спит с людьми. Прилегли отдохнуть? А чего в одиночестве? Лолка скорее бежит, забирается на живот и мурчит. А то и вылижет лицо, заботится, — рассказывают волонтеры про особенности Лолиты.

У Лолита есть вредная привычка и одно условие к своим будущим хозяевам.

У Лолита есть вредная привычка и одно условие к своим будущим хозяевам.

Но есть еще одна привычка, которая может отпугнуть будущего хозяина, но волонтеры убеждены, что в этом нет ничего страшного, просто надо привыкнуть. Кошка Лола по большому не ходит в лоток: принципиально только рядом с ним. И еще одно условие — нужна семья, в которой нет малышей и не планируется. Волонтеры ищут людей, которые привычки Лолы не будут раздражать, они примут ее такую, какая она есть, с достоинствами и недостатками.

Кому приглянулась Лолита с характером, звоните по телефону 8 — 951 — 364 — 02 — 22, после 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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