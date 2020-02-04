«Когда в наушниках — любимая песня»: соцсети позабавила девушка, танцующая на тротуаре среди сугробов

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:45:05+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска жители многоэтажного дома в окно увидели необычную девушку. Она в ритме танца двигалась по тротуару, причем музыки нигде не было слышно. Новосибирцы не удержались и сняли на видео девушку. Кадры опубликованы в группе «Ленинский район. Новосибирск».

— Вот так весело проходит утро у одной из прохожих. Может, кто-нибудь знает, кто это, и что она делает? — написал автор видео Любовь.

Девушка сразу оговорилась, что делится видео не для того, чтобы осудить танцовщицу, напротив, поделиться позитивом.

Подписчиков паблика позабавило видео, сибиряки высказали несколько версий, почему девушка без стеснения пляшет на тротуаре. Нашлись и те, ко часто видит девушку, люди утверждают, что она — фитнес-инструктор.

— Тот момент, когда в наушниках заиграла любимая песня.

— Если это на «Чистой слободе», то она так спортом занимается. Еще она задом бегает, это тоже надо видеть. — На руки и на ноги утяжелители одевает и прикольно так, как спортивной ходьбой, только задом наперед.

— Тоже видел. Она на своей волне и вполне здоровая. Просто настолько позитивная, что мы не привыкли такими быть.

Новосибирцев удивила девушка, танцующая на тротуаре среди сугробов.

ИСТОЧНИК KP.RU