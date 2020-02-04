«Несутся, как броненосцы»: ХК «Сибирь» одержала третью победу подряд

4 Февр. 2020 2020-02-04T03:49:04+03:00

На этот раз новосибирские хоккеисты обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга

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В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились ХК «Сибирь» с игроками «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Со счетом 3:2 новосибирцы обыграли противника.

Хозяева вышли вперед на 7-й минуте после точного броска Юрки Йокипакки. Но уже через две минуты гости отыгрались: результативный бросок нанес Питер Холланд. В завершение первого периода Микаэль Руохомаа вновь вывел «Сибирь» вперед, но в третьем периоде Джефф Плэтт восстановил равновесие в счете. По итогам — ничья: основное время закончилось со счетом 2:2.

В серии послематчевых бросков ХК «Сибирь» одержала победу и закрепилась в зоне плей-офф.

Это третья победа подряд ХК «Сибирь».

Новосибирские фанаты поздравили игроков любимой команды в соцсети.

— Интересная была игра, поздравляем ребят.

— Я горжусь своей командой.

— «Сибирь» броненосцем уверенно несется!

ИСТОЧНИК KP.RU