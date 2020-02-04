«Несутся, как броненосцы»: ХК «Сибирь» одержала третью победу подряд
В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились ХК «Сибирь» с игроками «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Со счетом 3:2 новосибирцы обыграли противника.
Хозяева вышли вперед на 7-й минуте после точного броска Юрки Йокипакки. Но уже через две минуты гости отыгрались: результативный бросок нанес Питер Холланд. В завершение первого периода Микаэль Руохомаа вновь вывел «Сибирь» вперед, но в третьем периоде Джефф Плэтт восстановил равновесие в счете. По итогам — ничья: основное время закончилось со счетом 2:2.
В серии послематчевых бросков ХК «Сибирь» одержала победу и закрепилась в зоне плей-офф.
Это третья победа подряд ХК «Сибирь».
Новосибирские фанаты поздравили игроков любимой команды в соцсети.
— Интересная была игра, поздравляем ребят.
— Я горжусь своей командой.
— «Сибирь» броненосцем уверенно несется!
ИСТОЧНИК KP.RU