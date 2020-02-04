2020-02-04T02:58:31+03:00
Общество

«Вот это удар»: пьяный прохожий кулаком разбил лобовое стекло у иномарки

Теперь его ищет владелец авто
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Дебошир разбил кулаком лобовое стекло машины на парковке.Дебошир разбил кулаком лобовое стекло машины на парковке.
Изменить размер текста:

В Новосибирске на парковке у дома №1 по улице Связистов прохожий испортил лобовое стекло автомобиля. Произошедшее сняла камера наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пьяный мужчина идет с женщиной, а потом внезапно бьет кулаком по лобовому стеклу машины, которая в это время попалась под руку. У авто срабатывает сигнализация.

Сделав еще пару шагов, мужчина падает на асфальт и долго не может подняться. Видео опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Владелец авто ищет обидчика.

Теперь его ищут владельцы авто. Фото: стоп-кадр

Теперь его ищут владельцы авто. Фото: стоп-кадр

— Если вы узнаете мужчину на видео, просьба позвонить в отделение полиции по номеру 232-86-90. Если виновный возместит ущерб, мы заберем заявление, — написали автомобилисты в паблике.

То, что произошло во дворе дома по улице Связистов, неприятно удивило подписчиков паблика. Она говорят о том, что опасно оставлять машину на стоянке у дома, ведь теперь неизвестно найдут ли дебошира, и сможет ли он возместить ущерб.

— Как он это сделал, иногда и битой лобовое не всегда можно разбить, вот это удар!

— Значит, кулак на следующий день будет, как «арбуз». Может к медикам обратиться, и стоит им показать ориентировку.

— Не нужно забирать заявление, пусть возмещает ущерб, и статья на нем будет. В следующий раз подумает.

В Новосибирске пьяный прохожий кулаком разбил лобовое стекло у авто.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Когда в наушниках — любимая песня»: соцсети позабавила девушка, танцующая на тротуаре среди сугробов
«Несутся, как броненосцы»: ХК «Сибирь» одержала третью победу подряд
«Вот это удар»: пьяный прохожий кулаком разбил лобовое стекло у иномарки
В 2019 году новосибирские водители заплатили 1,3 миллиарда рублей за нарушения на дорогах
«Мы обнимались, а кто-то слил фото»: блогерша подогрела слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым
Китайский коронавирус 2020: новосибирцы жалуются, что в аптеках исчезли маски
У дома рухнула крыша: в пожаре под Новосибирском погибли трое мужчин
«Матерился и кидался с кулаками»: полицейские скрутили дебошира в электричке
Коченевских чиновников, пойманных на миллионной взятке, отправили в колонию строгого режима
Второго организатора трагичной вечеринки в Академгородке задержали в суде
Зоопарк устроил распродажу редких белок по 300 рублей: рассказываем почему
Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула на студентов, два месяца будет под домашним арестом
«Простите меня»: организатор вечеринки, где на людей рухнула крыша, расплакался в суде
У организатора подпольной вечеринки, на которой погибла студентка, нашли наркотики
Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд
«Пыталась спрятаться в туалете» - без вести пропавшую воспитанницу томского детдома нашли в Новосибирске