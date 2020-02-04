«Вот это удар»: пьяный прохожий кулаком разбил лобовое стекло у иномарки

4 Февр. 2020 2020-02-04T02:58:31+03:00

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В Новосибирске на парковке у дома №1 по улице Связистов прохожий испортил лобовое стекло автомобиля. Произошедшее сняла камера наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пьяный мужчина идет с женщиной, а потом внезапно бьет кулаком по лобовому стеклу машины, которая в это время попалась под руку. У авто срабатывает сигнализация.

Сделав еще пару шагов, мужчина падает на асфальт и долго не может подняться. Видео опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Владелец авто ищет обидчика.

Теперь его ищут владельцы авто. Фото: стоп-кадр

— Если вы узнаете мужчину на видео, просьба позвонить в отделение полиции по номеру 232-86-90. Если виновный возместит ущерб, мы заберем заявление, — написали автомобилисты в паблике.

То, что произошло во дворе дома по улице Связистов, неприятно удивило подписчиков паблика. Она говорят о том, что опасно оставлять машину на стоянке у дома, ведь теперь неизвестно найдут ли дебошира, и сможет ли он возместить ущерб.

— Как он это сделал, иногда и битой лобовое не всегда можно разбить, вот это удар!

— Значит, кулак на следующий день будет, как «арбуз». Может к медикам обратиться, и стоит им показать ориентировку.

— Не нужно забирать заявление, пусть возмещает ущерб, и статья на нем будет. В следующий раз подумает.

В Новосибирске пьяный прохожий кулаком разбил лобовое стекло у авто.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU