2020-02-03T23:23:18+03:00
Общество

В 2019 году новосибирские водители заплатили 1,3 миллиарда рублей за нарушения на дорогах

В ДПС отмечают, что около 80% нарушений на дорогах фиксируются благодаря камерам
Алена КУЛЕШОВА
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Аварий на дорогах Сибири становится меньше с каждым годом.Аварий на дорогах Сибири становится меньше с каждым годом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным ГИБДД аварий на дорогах Сибири становится меньше с каждым годом. Если в 2019 году в Новосибирской области произошло 1966 ДТП, в которых погиб 271 человек, то в еще в 2018 году эти показатели были на 20% больше.

— Снижение основных показателей аварийности в Новосибирской области наблюдается на протяжении нескольких лет, — цитирует начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Маерчука издание «Новая Сибирь». — Такой результат мы имеем на фоне устойчивой тенденции ежегодного роста автопарка — за 10 лет он вырос на 40 процентов.

При этом стоит отметить, что по типу ДТП распределяются определенным образом. На столкновения непосредственно транспортных средств приходится 41%, наезды на пешеходов составляют 35%. Чаще всего люди гибнут в ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу. Большое количество людей гибнет в авариях, произошедших по вине пьяных водителей, а более трети наездов на людей происходят на пешеходных переходах.

Согласно данным замначальника отдела ДПС Александра Огибина, около 80% нарушений на дорогах фиксируются благодаря камерам. За период 2019 года среди сибирских автомобилистов было выявлено два миллиона нарушителей. Сумма штрафов, выплаченных ими, составила 1,3 миллиарда рублей.

В прошлом году эта сумма была на 215 миллионов рублей меньше. В ДПС такие перемены связывают с новым законом, который позволяет оплатить половину суммы штрафа в течении 20 дней с его получения. Этой услугой пользуется более 70% автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2019 году новосибирские водители заплатили 1,3 миллиарда рублей за нарушения на дорогах
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