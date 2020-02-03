«Мы обнимались, а кто-то слил фото»: блогерша подогрела слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым

3 Февр. 2020 2020-02-03T22:18:11+03:00

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В соцсетях сибиряки активно обсуждают снимки, на которых Новосибирская блогерша Василина Катаева обнимается с Тимуром Батрутдиновым. Фото выглядят так, будто бы кто-то заснял пару в самый интересный момент исподтишка.

— Какой он классный! Вот так бы не выходила из этих объятий, — написала девушка на своей странице в Instagram. — Давно хотела выложить фото вместе с ним, да все не было повода. А теперь он есть.

Как рассказала сама Василина КП-Новосибирск, снимки с известным комиком она выложила действительно не просто так. Блогерша участвует в батле, суть которого в том, чтобы рассказать какую-либо правду о себе, про которую тебя спрашивают, либо выполнить действие.

— И вот другая блогерша, с которой я и участвую в этом батле, нашла эти эти фото и спросила, что же на них происходит? Пришлось признаваться, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Василина Катаева. — Вообще, эти снимки по сети гуляют еще с лета. Как раз тогда мы с Тимуром и встретились на «VK Fest-2019» в Питере. Нас всех туда привез канал ТНТ. Поэтому мы там все вместе и тусовались. Я хотела сфотографироваться с Тимуром, и, похоже, что именно в этот момент нас и подловили мои подписчики. Как раз, когда мы стояли и обнимались. Потом уже эти фото появились в сети.

На вопрос о том, общалась ли она с Тимуром Батрутдиновым после летнего фестиваля, сибирячка отвечать отказалась. В ответ на предложение подумать, могло ли у них с Тимуром на самом деле что-нибудь получиться, Василина сказала, что знакомы они пока не так хорошо, а потому, однозначно ничего сказать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU