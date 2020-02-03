У дома рухнула крыша: в пожаре под Новосибирском погибли трое мужчин

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:28:41+03:00

С огнем боролись восемь человек личного состава с помощью двух единиц техники.

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В пожаре в городе Купино под Новосибирском погибли трое человек. Как сообщают в МЧС, возгорание произошло в частном доме.

— На момент прибытия на место случившегося пожарных, из-под крыши дома шел дым, внутри помещения огнем были повреждены мебель и домашние вещи, обрушился потолок. Возгорание удалось ликвидировать за пару часов, на тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре погибли трое 57-летний, 48-летний и 41-летний мужчины. В настоящее время причина пожара неизвестна, она будет установлена позже дознавателем.

ИСТОЧНИК KP.RU