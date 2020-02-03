У дома рухнула крыша: в пожаре под Новосибирском погибли трое мужчин
В пожаре в городе Купино под Новосибирском погибли трое человек. Как сообщают в МЧС, возгорание произошло в частном доме.
— На момент прибытия на место случившегося пожарных, из-под крыши дома шел дым, внутри помещения огнем были повреждены мебель и домашние вещи, обрушился потолок. Возгорание удалось ликвидировать за пару часов, на тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
В пожаре погибли трое 57-летний, 48-летний и 41-летний мужчины. В настоящее время причина пожара неизвестна, она будет установлена позже дознавателем.
ИСТОЧНИК KP.RU