«Матерился и кидался с кулаками»: полицейские скрутили дебошира в электричке

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:59:12+03:00

Сотрудники МВД задержали дебошира, который распивал в электричке, ругался матом и лез в драку с полицейскими. Фото: кадр из видео

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Сотрудники МВД задержали дебошира, который распивал в электричке алкоголь, ругался матом и лез в драку с полицейскими. Его привлекли к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

— На станции Инская в одном из вагонов поезда полицейские увидели мужчину, который распивал спиртные напитки. Когда правоохранители сообщили ему, что сейчас составят на него протокол, нетрезвый сибиряк стал ругаться матом и ударил одного из полицейских в грудь. Пока задержанного 27-летнего мужчину отводили в служебное помещение, он не переставал оскорблять полицейских, — сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

Материалы, которые собрали транспортные полицейские, были переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ для решения вопроса о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

Полицейские скрутили дебошира в электричке.

ИСТОЧНИК KP.RU