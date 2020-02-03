2020-02-03T18:59:12+03:00
Общество

«Матерился и кидался с кулаками»: полицейские скрутили дебошира в электричке

Его привлекли к административной ответственности за правонарушение
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сотрудники МВД задержали дебошира, который распивал в электричке, ругался матом и лез в драку с полицейскими. Фото: кадр из видеоСотрудники МВД задержали дебошира, который распивал в электричке, ругался матом и лез в драку с полицейскими. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Сотрудники МВД задержали дебошира, который распивал в электричке алкоголь, ругался матом и лез в драку с полицейскими. Его привлекли к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

— На станции Инская в одном из вагонов поезда полицейские увидели мужчину, который распивал спиртные напитки. Когда правоохранители сообщили ему, что сейчас составят на него протокол, нетрезвый сибиряк стал ругаться матом и ударил одного из полицейских в грудь. Пока задержанного 27-летнего мужчину отводили в служебное помещение, он не переставал оскорблять полицейских, — сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

Материалы, которые собрали транспортные полицейские, были переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ для решения вопроса о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

Полицейские скрутили дебошира в электричке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У дома рухнула крыша: в пожаре под Новосибирском погибли трое мужчин
«Матерился и кидался с кулаками»: полицейские скрутили дебошира в электричке
Коченевских чиновников, пойманных на миллионной взятке, отправили в колонию строгого режима
Второго организатора трагичной вечеринки в Академгородке задержали в суде
Зоопарк устроил распродажу редких белок по 300 рублей: рассказываем почему
Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула на студентов, два месяца будет под домашним арестом
«Простите меня»: организатор вечеринки, где на людей рухнула крыша, расплакался в суде
У организатора подпольной вечеринки, на которой погибла студентка, нашли наркотики
Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд
«Пыталась спрятаться в туалете» - без вести пропавшую воспитанницу томского детдома нашли в Новосибирске