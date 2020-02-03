Коченевских чиновников, пойманных на миллионной взятке, отправили в колонию строгого режима

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:58:11+03:00

Во время расследования дела вскрылась еще одна афера: один из чиновников приобрел землю за 11 тысяч рублей, хотя стоила она 13 миллионов

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В Коченевском районном суде вынесли приговор двум чиновникам и бизнесмену. На скамье подсудимых оказались начальник администрации Коченевского района Александр Крашенин, начальник отдела администрации поселка Коченево Сергей Черкасов и сотрудник строительной компании Игорь Маслов. Троицу обвиняли в коррупции и аферах с муниципальной землей. Маслов искал участок для постройки магазина и летнего кафе. Чиновники предложили кусок муниципальной земли, которая не подлежала продажи.

— Бизнесмен обещал чиновникам за помощь в оформлении участка миллион рублей, отдавать деньги готова был частями, — рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Коченевского района Вадим Минтус. — Сотрудники администраций успели получить на руки 600 тысяч рублей, а еще 400 должны были достаться им после того, как участок будет непосредственно передан в собственность.

Но завершить эту аферу им не удалось: схему, как землю выводили из муниципальной собственности, заметили сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Помимо этого выявили еще один любопытный эпизод против Крашенина. Он выкупил огромный участок муниципальной земли всего за 11 тысяч рублей. Реальная цена ее была около 13 миллионов!

— Чиновник через администрацию оформил на своего знакомого земельный участок, якобы для сельхознужд. По закону, должно было пройти определенное время, прежде чем на нем можно было бы возвести какой-нибудь объект. Это позволило бы потом приобрести этот участок по льготной стоимости, что и являлось в итоге конечной целью Крашенина, — считает наш собеседник.

По мнению силовиков, насчет постройки чиновник решил не заморачиваться, поэтому в качестве «объекта капитального строительства» на участке появилась обычная бетонная плита, размером 15 на 15 метров.

— Таким образом, он смог на льготных основаниях приобрести в собственность, — говорит Минтус.

В итоге суд признал и чиновников, и бизнесмена виновными. Коммерсант Маслов получил штраф в размере 2 миллионов рублей. Черкасову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строго режима. А Крашенину — семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU