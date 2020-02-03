Зоопарк устроил распродажу редких белок по 300 рублей: рассказываем, почему

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:48:00+03:00

В связи с новыми поправками в законе «Об ответственном обращении с животными», зоопарк закрывается. Фото: Влад КОМЯКОВ

Кроме этого, сибиряки могут приобрести волнистых попугайчиков и черепах

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Новосибирский контактный зоопарк «Лесное посольство» распродает своих питомцев на «Авито». В связи с новыми поправками в законе «Об ответственном обращении с животными», зоопарк закрывается.

— Практически всех животных мы уже пристроили, остались только волнистые попугайчики, белки Дегу и красноухие черепахи. Мы продаем их обычным людям в качестве домашних любимцев, — сообщила КП-Новосибирск директор контактного зоопарка «Лесное посольство» Анна Дмитриева.

Приобрести питомца новосибирцам труда не составит, ведь цены на них весьма демократичные: белки продаются по 300 рублей, а волнистые попугайчики и черепахи — по 500. Желающие приобрести себе бывшего жителя контактного зоопарка могут связаться с Анной с помощью сайта «Авито».

Стоит отметить, что зоопарк «Лесное посольство» являлся старейшим в Новосибирске контактным зоопарком и располагался недалеко от площади Калинина. Полностью освободить помещение зоопарк планирует уже во вторник, 4 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU