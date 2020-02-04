«Стесняшки пошли»: реакция бездомного кота на ласку растрогала соцсети

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:46:28+03:00

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Сибиряк Александр Тупикин ехал на аварию, а нашел очень ласкового кота. Правда, чужому человеку животное поверило не сразу.

Началось все с того, что Александр поехал за кабелем на склад в 7-м Трикотажном переулке, но по пути заметил аварию с машиной «Яндекс.Такси»: авто перевернулось на крышу. Новосибирец остановился помочь, но пока ждал эвакуатор, заметил рыжего пушистого кота, смело разгуливающего в мороз.

— Мне надо было сфотографировать аварию, а тут смотрю — бежит красавчик. Я сразу присел, а он подходит и отскакивает, в руки не дается. Я специально вожу в машине влажный корм — подкормил кота, а он на меня запрыгнул и давай ластиться. Рыжий кот захватил меня!, — рассказал КП-Новосибирск Александр Тупикин.

Сибиряк отогрел кота в машине, правда, потом поевшее животное убежало.

Рыжий кот захватил меня.Новосибирск. ул.Доватора 1 пер.

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ИСТОЧНИК KP.RU