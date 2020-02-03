«Простите меня»: организатор вечеринки, где на людей рухнула крыша, расплакался в суде

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:46:59+03:00

Мужчина плачет и извиняется за случившееся, утверждая, что готов сотрудничать со следствием. Фото: Никита МАНЬКО

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Организатор вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, раскаялся в суде в произошедшем. Мужчина плачет и извиняется за случившееся, утверждая, что готов сотрудничать со следствием. Его адвокат просит суд не арестовывать подозреваемого.

— Он утверждает, что намерен сотрудничать, готов выплатить любую компенсацию. Говорит, что вечеринки — это для него хобби. В данной ситуации он даже предположить не мог, что дело закончится подобным образом, не думал, что может рухнуть крыша из-за снега, — передает из зала Советского районного суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, ЧП произошло в четвертом часу утра 2 февраля. В здании, совсем не приспособленном для мероприятий, проходила молодежная вечеринка. В разгар тусовки неожиданно обрушилась крыша нелегальной пристройки, где располагался гардероб. В помещении на тот момент находились пять человек. Под завалами погибла одна девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU