«Простите меня»: организатор вечеринки, где на людей рухнула крыша, расплакался в суде
Организатор вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, раскаялся в суде в произошедшем. Мужчина плачет и извиняется за случившееся, утверждая, что готов сотрудничать со следствием. Его адвокат просит суд не арестовывать подозреваемого.
— Он утверждает, что намерен сотрудничать, готов выплатить любую компенсацию. Говорит, что вечеринки — это для него хобби. В данной ситуации он даже предположить не мог, что дело закончится подобным образом, не думал, что может рухнуть крыша из-за снега, — передает из зала Советского районного суда корреспондент КП-Новосибирск.
Напомним, ЧП произошло в четвертом часу утра 2 февраля. В здании, совсем не приспособленном для мероприятий, проходила молодежная вечеринка. В разгар тусовки неожиданно обрушилась крыша нелегальной пристройки, где располагался гардероб. В помещении на тот момент находились пять человек. Под завалами погибла одна девушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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