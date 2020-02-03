3 Февр. 2020 2020-02-03T13:04:47+03:00

В Советский районный суд привезли организатора вечеринки в кафе, где рухнула крыша. Фото: Никита МАНЬКО

Изменить размер текста: A A

В Советский районный суд Новосибирска привезли организатора вечеринки в кафе, где рухнула крыша. Сегодня ему должны избрать меру пресечения: следствие настаивает на аресте.

- По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, — сообщали КП-Новосибирск в СКР по Новосибирской области.

По данным следователей, именно он решил устроить тусовку в здании, совершенно не пригодном для этого. Что, в конечном итоге, и привело к трагедии. Крыша рухнула на людей. Всего на вечеринке было около 200 человек. ЧП произошло в четвертом часу утра 2 февраля. Обвал произошел в той части нелегальной пристройки, где располагался гардероб. В помещении на тот момент находились пять человек. Под завалами погибла одна девушка, остальные получили различные травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758417" frameborder="0"></iframe> Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

​Кафе-бар «Родня», где обрушилась крыша, был нелегальным

Об этом сообщает Новосибирский депутат Наталья Пинус (подробнее).

«Кричали и звонили из-под завалов»: крыша рухнула на студентов во время вечеринки в кафе «Родня»

Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла (подробнее).

Там не было отопления, разрешений на вечеринку не давали: что известно о здании, где на студентов упала крыша

Кафе-бар «Родня» был закрыт еще летом. Пристройка, сделанная одним из арендаторов, была очень ненадежной конструкцией (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU