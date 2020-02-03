2020-02-03T13:04:47+03:00
Происшествия

Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд

В Советском районном суде ему изберут меру пресечения
Алена КУЛЕШОВА
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В Советский районный суд привезли организатора вечеринки в кафе, где рухнула крыша.В Советский районный суд привезли организатора вечеринки в кафе, где рухнула крыша.Фото: Никита МАНЬКО
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В Советский районный суд Новосибирска привезли организатора вечеринки в кафе, где рухнула крыша. Сегодня ему должны избрать меру пресечения: следствие настаивает на аресте.

- По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, — сообщали КП-Новосибирск в СКР по Новосибирской области.

По данным следователей, именно он решил устроить тусовку в здании, совершенно не пригодном для этого. Что, в конечном итоге, и привело к трагедии. Крыша рухнула на людей. Всего на вечеринке было около 200 человек. ЧП произошло в четвертом часу утра 2 февраля. Обвал произошел в той части нелегальной пристройки, где располагался гардероб. В помещении на тот момент находились пять человек. Под завалами погибла одна девушка, остальные получили различные травмы.

Организатора вечеринки в Академгородке, где рухнула крыша, привезли в суд.

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Об этом сообщает Новосибирский депутат Наталья Пинус (подробнее).

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Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла (подробнее).

Там не было отопления, разрешений на вечеринку не давали: что известно о здании, где на студентов упала крыша

Кафе-бар «Родня» был закрыт еще летом. Пристройка, сделанная одним из арендаторов, была очень ненадежной конструкцией (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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