«Пыталась спрятаться в туалете» - без вести пропавшую воспитанницу томского детдома нашли в Новосибирске

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:06:39+03:00

Девушка, разрисованная татуировками, больше месяца скрывалась от педагогов и полиции

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В Новосибирске нашли воспитанницу томского детского дома. 17-летняя девушка ушла уже не впервые. В этот раз в бегах она встретила и Новый год.

19 декабря ее в последний раз видели в детском доме, после этого пришлось подавать в розыск. Нашлась девушка в центре Новосибирска, в местном фаст-фуде.

- В дежурную часть позвонил человек, который увидел девочку, - сообщил КП-Новосибирск анонимный источник в МВД. - В заведение был направлен экипаж. Алина увидела сотрудников, попыталась спрятаться в туалете. Но ее убедили выйти.

Сама беглянка пояснила, что все это время находилась у новосибирской студентки, успела устроилась на работу.

- Я жила у своей подруги, мы с ней - с детства. Родители у нее в Стрежевом в Томской области, а она живет одна в Новосибирске, учится в НГТУ, - рассказала КП-Новосибирск девушка.

Подробности - на сайте KP.RU в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU