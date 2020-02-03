«Пыталась спрятаться в туалете» - без вести пропавшую воспитанницу томского детдома нашли в Новосибирске
В Новосибирске нашли воспитанницу томского детского дома. 17-летняя девушка ушла уже не впервые. В этот раз в бегах она встретила и Новый год.
19 декабря ее в последний раз видели в детском доме, после этого пришлось подавать в розыск. Нашлась девушка в центре Новосибирска, в местном фаст-фуде.
- В дежурную часть позвонил человек, который увидел девочку, - сообщил КП-Новосибирск анонимный источник в МВД. - В заведение был направлен экипаж. Алина увидела сотрудников, попыталась спрятаться в туалете. Но ее убедили выйти.
Сама беглянка пояснила, что все это время находилась у новосибирской студентки, успела устроилась на работу.
- Я жила у своей подруги, мы с ней - с детства. Родители у нее в Стрежевом в Томской области, а она живет одна в Новосибирске, учится в НГТУ, - рассказала КП-Новосибирск девушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU