«Ужас! Ничего не видно»: жители Пашино водят своих детей в школу с фонариком

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:56:14+03:00

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Жители микрорайона Пашино в поселке Гвардейский сняли на видео, как они с детьми добираются до школы. На экране — черный квадрат, это зимнее утро без единого фонаря, по ту сторону, комментирует голос:

— Уже на протяжении месяца не горят фонари от улицы Лейтенанта Амосова, 60 вдоль лицея № 81. Несколько раз жаловались, но пока без результатов. По данной дороге ходят дети в школу и в садик, — 07.30 — на улице темнота. Ребенок пошел в школу, как он должен здесь идти? Просто ужас, ничего не видно, приходится брать фонарик и идти в школу.

Родители утверждают, что это единственная дорога к школе. Еще осенью жители направляли в администрацию города письма с жалобами. Оказывается, все усложнилось тем, что раньше Гвардейский был закрытым военным городком. Сейчас в бюджете ищут деньги, чтобы сделать на участке наружное освещение.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города с просьбой уточнить период, когда же дети смогут ходить в школу по хорошо освещенной дороге.

Новосибирцы водят детей в школу с фонариком.

ИСТОЧНИК KP.RU