Парни принимали наркотики в туалете ресторана: их поймала охрана

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ дважды столкнулись с необычной практикой – граждане фотографировали тех, кто делал им замечание.

01.02.2020г. В 12:52 в Ленинском районе на площади К. Маркса мужчина нерусской национальности вошел в банковское отделение, достал телефон и ни с того, ни с сего принялся фотографировать находящихся в помещении людей, обстановку и дежурящего охранника. На замечания местного стража порядка не только не отреагировал, но и проявил угрозу – замахивался рукой. Охранник был вынужден вызвать ГБР. Мужчина попытался сфотографировать и прибывших по тревоге бойцов, которые задержали его. В это время на улице фотографа ожидали жена, трое малолетних детей и пожилая мать, страдающая астмой. Женщине стало плохо, когда она увидела, что сын задержан. Гвардейцы вызвали скорую и полицию. Маму передали – медикам, сына – правоохранителям.

01.02.2020г. В 02:53 в Ленинском районе в супермаркете на ул. Блюхера сработала охранная сигнализация. Прибывший через три минуты экипаж ГБР обнаружил внутри спящего мужчину. Выяснилось, что тот взломал входную дверь в магазин, а проникнув внутрь, лег спать. Примечательно, что умысла на кражу у взломщика не было. Он пояснил, что просто хотел отдохнуть. Находившийся в нетрезвом состоянии задержанный был передан сотрудникам полиции.

01.02.2020г. в Калининском районе на ул. Рассветная в 18:06 в уже закрытые двери Торгового дома, настойчиво стучал пьяный мужчина и требовал его впустить. Сотрудники магазина вызвали охрану. Прибывшие бойцы ГБР выяснили, что мужчина хотел пополнить баланс сотового телефона, но не успел это сделать до закрытия магазина. Нетрезвого нарушителя общественного порядка проводили от здания.

01.02.2020г. В Ленинском районе атаку на салоны сотовой связи устроил бездомный мужчина, находившийся в состоянии опьянения. Сначала он зашел в один салон на ул. Станиславского, где попытался лечь спать, а затем, когда бойцы ГБР вывели его, мужчина с тем же намерением зашел в другой. Гвардейцы выпроводили его и оттуда.

2.02.2020г. В 02:42 бойцам ГБР пришлось выпроваживать еще одного пьяного посетителя из пивного магазина на ул. Колхидская в Ленинском районе. Молодой человек устроил скандал, ругался с продавцами и не хотел уходить. Гвардейцы вывели его на улицу, а подоспевшие друзья увезли дебошира домой.

2.02.2020г. Группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызвали в ресторан на ул. Геодезическая. Там компания глухонемых молодых людей ходили в туалет группами по несколько человек, чем вызвала подозрение персонала в употреблении наркотиков. При попытке администратора разобраться в ситуации, парни стали снимать её на телефон. Видя, что ситуация зашла в тупик, женщина вызвала ГБР. Прибывшие гвардейцы проводили до выхода молодых людей, которые и так собрались уже уходить.

ИСТОЧНИК KP.RU