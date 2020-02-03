На коврике во льду: сибиряков зовут встретить рассвет в неожиданном месте

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:05:55+03:00

С собой нужно будет прихватить спальник и теплый чай

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Сибирякам предлагают необычно встретить рассвет: романтично провести время со своей второй половинкой. Но для начала нужно будет немножко попопеть, так сказать организовать себе поляну. А чтобы не замерзнуть, своими руками построить снежный дом. В этом помогут организаторы фестиваля «Город эскимосов». Он пройдет 15 февраля. Ледяные хижины расположатся на Обском море, возле остановки «Чемской бор».

Итак, построить ледяной дом может каждый желающий. Платить за участие не нужно — все полностью бесплатно. Но есть одно условие: на все про все только 4 часа, нужно управиться с 12 до 16 часов. Из инструментов — ножи и саперные лопатки.

Кстати, участников ждет конкурс на самую красивую ледяную избушку. После - вы можете провести ночь в снежной хижине, а еще пригласить туда свою вторую половинку.

Ночевка в ледяной хижине может стать одним из самых запоминающихся событий в жизни. Фото: соцсети

Организаторы фестиваля рассказывают, что эскимосская хижина — очень прочное строение, высотой около двух метров. Вход в ней расположен низко, а внутри долго сохраняется тепло. Однако не все так просто.

— Внутри иглу, конечно, тепла как в квартире, не будет. Будет от -5 до +5. Те, кто будет ночевать, готовы к таким холодам: у них есть спальники и теплые коврики, на пол постелют полиэтиленовую подстилку, возьмут также свечки для обогрева. Мы будем обеспечивать безопасность отдыхающим, — рассказал Вячеслав Горюнов, руководитель мультиклуба активного отдыха «Спектр».

Строителям придется обеспечить себя не только теплом. Гостям дадут только чай с сушками — а более плотный перекус придется брать самим.

— Можно даже не участвовать, а просто прийти поглазеть, это не запрещается, — отметил Вячеслав. — Можно в иглу свидание устроить в честь дня всех влюбленных.

ИСТОЧНИК KP.RU