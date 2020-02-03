2020-02-03T10:09:04+03:00
Общество

«Говорит, у нее обстоятельства, деньги вернуть не может»: молодую маму в декрете обманула фотограф

Как оказалось, сибирячка не одна такая
Ульяна ДЖАНКОВА
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Фотографу заплатили за фотосессию, но она не состоялась.Фотографу заплатили за фотосессию, но она не состоялась.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Юлия Носкова пожаловалась в соцсети, что ее обманула фотограф. В середине декабря молодая мама договаривалась о праздничной фотосессии. Фотограф попросила перевести всю сумму сразу плюс оплатить студию. Всего Юля отдала за несуществующие снимки 4300.

— В итоге в день фотосессии, с утра она пишет что не может и давайте перенесем, я не могла переносить уже ничего в канун Нового года, я попросила ее вернуть деньги, 4300 сумма не маленькая для меня, находясь в декретном отпуске, — пишет сибирячка в соцсети. — Далее начались отговорки. Денег так и нет, на сообщения и на звонки не отвечает!

Свое нежелание отдавать чужие деньги фотограф объясняла обстоятельствами и просила понять и простить ее.

Больше месяца молодая мама пыталась вернуть свои деньги обратно. Фото: revizor.nsk

Больше месяца молодая мама пыталась вернуть свои деньги обратно. Фото: revizor.nsk

Когда Юлия написала жалобу в аккаунт revizor.nsk, нашлись те, кто также недоволен фотографом.

— Фотографировались у нее в 2013 году. Фотографии пришлось ждать очень долго. Так же потом выпрашивали.

— Мы еще в начале лета купили сертификат на прогулочную фотосессию, сначала, у нас не получалось по причине болезни. Деньги вернуть отказалась, сказала, что никогда не возвращает. Договорились, что тогда перенесем на осень. Потом началось: она всегда не может, а потом перестала отвечать, я смирилась, так как сумма небольшая.

Но фотограф ссылалась, что у нее обстоятельства, деньги вернуть она хочет, но не может. Фото: revizor.nsk

Но фотограф ссылалась, что у нее обстоятельства, деньги вернуть она хочет, но не может. Фото: revizor.nsk

— Я в 2017 году пригласила ее пофотографировать день рождения моей дочери, 5 лет! Никто телефоны не доставал, потому что был отличный фотограф. Далее фото нет, говорит что флешка слетела.

Вскоре в беседе объявилась и сама фотограф. Она заявила, что деньги перевела. Юлия ответила, что фотограф вернула только часть суммы — 1500 тысячи рублей, и то, когда ей пригрозили полицией.

По мнению юриста Ольги Шуваловой, такие споры нужно решать в суде.

И только, когда растроенная женщина опубликовала свою жалобу в соцсети, фотограф вернула ей деньги. Фото: revizor.nsk

И только, когда растроенная женщина опубликовала свою жалобу в соцсети, фотограф вернула ей деньги. Фото: revizor.nsk

— Я рекомендую по таким делам идти в суд и отсуживать неосновательное обогащение. 99.9% дел выигрышные, потому что вторая сторона не может доказать основания получения денег. Кстати, этот же путь работает, когда вы перевели деньги мошенникам, кому-то случайно перевели и еще много случаев. Говорю исключительно про те случаи, когда деньги на карту скидывали. Если вы отдали на руки, и у вас нет никакой квитанции, чека, расписки, то, к сожалению, высудить практически невозможно, — пояснила юрист.

В итоге фотограф перечислила всю оставшуюся сумму Юлии Новиковой, видимо, поняв, что дело зашло далеко, а намерение молодой мамы получить свои деньги обратно, серьезное и она пойдет до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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