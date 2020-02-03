2020-02-03T09:51:29+03:00
Общество

Стали известны результаты анализов новосибирской блогерши, попавшей в больницу из-за коронавируса

Их КП-Новосибирск сообщили в региональном Минздраве
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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У девушки-блогера не подтвердился коронавирус.У девушки-блогера не подтвердился коронавирус.
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Девушка-блогер из Новосибирска Полина 30 января вернулась из поездки в Китай. Уже в самолете на Россию ей было нехорошо — подскочила температура. Вскоре ее госпитализировали в больницу. Она подробно рассказала об этом в своем аккаунте в Инстаграме. На то, чтобы узнать, каков на самом деле диагноз и стоит ли девушке паниковать, потребовалось несколько дней. И вот стали известны результаты.

— Диагноз коронавируса у девушки не подтвердился, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве. — У молодой мамы, также госпитализированной с подозрением на коронавирус, результаты пока не готовы.

Напомним, в Китае зафиксированы вспышки заболевания коронавируса. Заразиться им боятся и сибиряки: они перестают активно летать в Китай на отдых и возвращаются из отпуска досрочно. Некоторые авиакомпании вовсе отменяют свои борты в Китай. А в центре вирусологии «Вектор» тем временем уже начали разрабатывать вакцину от нового китайского вируса, а пока в регионы разосланы тест-системы, определяющие вирус.

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Спортсменка два дня назад вернулась из Китая в Новосибирск и почувствовала себя плохо. Как на нее реагировали врачи, Полина рассказала КП-Новосибирск.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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