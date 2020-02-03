«Миловался с собачкой»: из-за пса новосибирец протаранил три машины в «пробке»

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:56:39+03:00

Страховки у владельца собаки нет, кто оплатит ущерб, рассказывает юрист

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В восьмом часу утра в понедельник, 3 февраля, на улице Гоголя произошла массовая авария. Водитель «Хендая» врезался в машину впереди себя. А так как дело было в пробке, сработала цепная реакция: пострадали еще две машины, собрав «паровозик». Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

— Автомобили Ford, Toyota RAV4, Skoda и Hyundai двигались по улице Гоголя со стороны Ольги Жилиной в сторону Семьи Шамшиных. Форд, Тойота и Шкода остановились в пробке, водитель Хендая отвлекся на собаку в салоне и вовремя остановиться не успел. Произошло столкновение. Пострадавших нет, — написал очевидец.

Оказалось, что виной всему собака в салоне «Хендая». Водитель на нее отвлекся и нечаянно протаранил машины. Но на беду водителя у него не оказалось страховки на авто. Все участники остались ждать ГИБДД, чтобы установить, какой ущерб нанесен.

— Платить за него придется виновному. Наказание зависит от того, какие пункты правил дорожного движения он нарушил. Это должны выяснить органы ГИБДД, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

На дороге собрался «паровозик» из четырёх машин. Фото: «Автоспас»

Пока в ГИБДД не сообщают никакой информации об аварии. Тем временем, водителя с собакой успели осудить в соцсетях:

— На собаку деньги нашел, на машину нашел деньги, а на страховку жаба задавила?

— Нет страховки? Вы зачем вообще на дорогу выезжаете?

— Миловаться с собачкой вместо того, чтобы рулить — как мило, — написали подписчики группы в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU