2020-02-03T07:32:10+03:00
Общество

В Новосибирске нашли браконьера с помощью металлоискателя

Он убил лося, мясо и шкуру забрал себе, а останки бросил
Надежда РЫЖКИНА
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В преступлении охотник признался самВ преступлении охотник признался самФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Новосибирской области будут судить браконьера из Тогучинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области.

Охотник, получив разрешение на добычу тетерева, решил поохотиться на лося. Инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда в полицию обратились охотоведы. Они заявили, что в трех километрах от села Агафониха обнаружили остатки туши лося.

На место преступления выехали полицейские. Они нашли пулю, которой браконьер убил животное, с помощью металлоискателя.

— Проведя баллистическую экспертизу, полицейские установили марку огнестрельного оружия, из которого был произведен выстрел. Отработав всех владельцев данного вида оружия, оперативники уголовного розыска выяснили, кто из них может быть причастен. По подозрению в незаконной охоте был задержан 32-летний житель села Владимировка Тогучинского района, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснили полицейские, мужчина охотился в лесу и заметил лося. Он убил животное несколькими выстрелами, разделал тушу и увез мясо, бросив на месте забоя останки.

Полицейские изъяли у охотника карабин с оптическим прицелом, пулю и шкуру лося с двумя сквозными отверстиями. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».

В пресс-службе МВД уточнили, что мужчина сразу признался во всём. Виновный возместил причинённый ущерб — 80 тысяч рублей. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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