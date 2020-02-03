2020-02-03T06:59:32+03:00
Происшествия

Стала известна причина, почему все самолеты из Томска экстренно направили в Новосибирск

При посадке самолета в Томске произошло ЧП
Ульяна ДЖАНКОВА
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Томский аэропорт закрыли из-за ЧП, самолеты развернули в Новосибирск.Томский аэропорт закрыли из-за ЧП, самолеты развернули в Новосибирск.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Томске при посадке у самолета Bombardier CRJ-100 частично разрушилась стойка. ЧП, парализовавшее работу томского аэропорта, произошло в понедельник, 3 февраля, в 05:46 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Самолет эксплуатируется компанией «РусЛайн». Он следовал по маршруту «Екатеринбург-Томск». На борту находилось 32 пассажира и 4 члена экипажа. Никто не пострадал, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве. — В связи с нахождение воздушного судна на на взлетно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью ее обследования до 11 часов работа аэропорта приостановлена. Начиная с шести утра, из него должны были вылететь 7 авиарейсов. Около 400 пассажиров ожидают вылета в аэровокзале Томска. Другие воздушные судна перенаправлены в Новосибирск.

Томская транспортная прокуратура взяла на контроль происшествие, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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